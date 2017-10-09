Суд огласит приговор уплывшему пьяным в Литву российскому пограничнику

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Окружной суд Шакяйского района Литвы, как ожидается, в понедельник огласит приговор в отношении российского пограничника Руслана Перегуды по делу о незаконном пересечении государственной границы.

Военнослужащий Калининградского Погрануправления Руслан Перегуда был задержан литовскими коллегами 9 сентября после того, как переплыл реку на охраняемом участке границы в Шакяйском районе, где проходит государственная граница Литвы и Калининградской области. По данным главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, в момент задержания россиянин был нетрезв - степень опьянения составляла 1,8 промилле.

По данным литовской стороны, обвиняемый полностью признал совершение преступления и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке.

11 сентября литовский суд санкционировал его арест на месяц. Тем временем, 26 сентября прошло заседание суда, в ходе которого прокурор попросил для Р.Перегуда наказание в 60 суток ареста. Россиянин участвовал в заседании, у него были адвокат и переводчик. В заседании также участвовал представитель посольства России. Обвиняемый просил суд назначить более мягкое наказание, чем предложил прокурор.

Тем временем, военное следственное управление по Балтийскому флоту начала проверку в отношении прапорщика Перегуды. Он подозревается в совершении двух преступлений: по ч.1 статьи 341 УК РФ (нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав пограничного наряда или исполняющим иные обязанности пограничной службы, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства) и ч.1 статьи 322 УК РФ (пересечение Госграницы РФ без действительных документов на право въезда в РФ или выезда из РФ либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством).