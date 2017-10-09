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Натовские истребители один раз за неделю сопроводили российские военные самолеты

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Истребители, осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на минувшей неделе один раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщили в Минобороны Литвы.

Так, 2 октября истребители НАТО сопроводили самолеты Ил-20 и Ил-76, летевшие из материковой части России в Калининградскую область.

Самолеты летели в соответствии с планами полетов, с включенными транспондерами и поддерживали связь с центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

Теги: НАТО, Балтийское море
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