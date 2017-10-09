Новая Зеландия закроет визовый центр в РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Иммиграционная служба Новой Зеландии планирует закрыть 12 визовых центров в зарубежных странах, в том числе в России, сообщает сайт New Zealand Education.

Генеральный менеджер иммиграционной службы по визовому сервису Стив Стюарт заявил, что инвестиции в технологии иммиграционной службы и популярность онлайн-заявок на получение визы дают возможность для нового подхода к обеспечению более точного, своевременного и последовательного принятия решений о визах. По последним данным, около 50% заявок на визу сейчас подается в интернете.

"Мы предлагаем в течение следующих трех лет сократить наше присутствие за рубежом с 17 пунктов до пяти. Офисы обработки онлайн заявок останутся в Пекине и Мумбае, также останутся еще три офиса в тихоокеанском регионе.

Стюарт добавил, что восемь визовых центров - в Хошимине, Гонконге, Джакарте, Бангкоке, Москве, Нью-Дели, Претории и Шанхае - закроются. Обработка документов также прекратится в четырех других офисах - в Маниле, Вашингтоне, Лондоне и Дубае. Тем не менее, эти офисы сохранятся для сбора информации о рынке, управления рисками, проведения проверок и поддержания отношений с ключевыми странами-партнерами.

Почти 3,5 млн иностранных туристов приняла Новая Зеландия в 2016 году, это около 75% от числа жителей страны.