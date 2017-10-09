МИД РФ предупредил туристов о забастовках в Бельгии, Франции и Италии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - МИД РФ предупредил российских туристов о возможных сбоях в работе общественного транспорта и аэропортов из-за забастовок в Бельгии, Франции и Италии.

По данным ситуационно-кризисного центра МИД РФ, в Бельгии 10 октября пройдет всеобщая забастовка профсоюзов, возможны сбои в работе общественного транспорта и государственных учреждений.

Также всеобщая забастовка профсоюзов пройдет 10 и 11 октября во Франции. "Возможны сбои в работе общественного транспорта и некоторых аэропортов", - сообщается в твиттере ведомства.

В Италии 13 октября состоится забастовка работников общественного транспорта, она затронет провинции Рим, Неаполь, Тревизо и Кротоне.