Суд запретил литовской фабрике выпускать конфеты под маркой "Красная шапочка"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вильнюсский окружной суд 3 октября удовлетворил иск московской кондитерской фабрики "Красный Октябрь" и запретил литовской кондитерской фабрике Naujoji Ruta (контролируется концерном Achemos grupе) выпускать конфеты под торговым знаком Krasnaja sapocka ("Красная шапочка").

"Словесный элемент торгового знака истца ("Красный Октябрь" - BNS) и ответчика (Naujoji Ruta - BNS) произносятся одинаково, поэтому являются фонетически идентичными. У суда не возникло сомнений в том, что значительная часть общества в Литве без труда понимает русский язык и способно прочитать как слова на русском языке, так и слова, написанные латинскими буквами, и одинаково их произносить", - говорится в постановлении суда.

Naujoji Ruta производит конфеты Krasnaja sapocka для гамбургской компании Dovgan. Последняя на своем сайте отмечает, что торгует конфетами Shapochka.

Литовские суды также рассматривают спор "Красного Октября" и Naujoji Ruta по поводу конфет Miska kosolapyj ("Мишка косолапый"). Как сообщалось ранее, Вильнюсский окружной суд в ноябре 2016 года по просьбе московской фабрики временно запретил Naujoji Ruta использовать для шоколадных конфет название "Мишка косолапый".