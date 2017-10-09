Сирийская оппозиция подготовилась к финальному штурму "столицы" ИГ в Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Поддерживаемые США вооруженные формирования в Сирии готовятся к заключительной атаке на частично удерживаемый террористами "Исламского государства" (запрещено в РФ) город Ракка на севере страны, сообщает агентство Associated Press.

Агентство отмечает, что эта операция нацелена на полное освобождение города, который боевики террористической организации ИГ называют своей столицей.

"Сирийские демократические силы укрепляют позиции перед финальной атакой на город Ракка", - заявил в понедельник представитель этой группировки Мустафа Бали, не уточнив, когда ожидается начало операции. Он также опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что операция уже началась.

По словам собеседника агентства, планируется, что военная операция займет 7-10 дней и позволит полностью очистить Ракку от террористов.

Войска сирийской оппозиции при поддержке авиации коалиции США начали бои за Ракку в начале июня 2017 года. Около 80% города уже удалось отбить у боевиков ИГ, под контролем террористов остаются отдельные территории в центре и на севере города, напоминает Associated Press.