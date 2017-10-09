Экс-премьер Великобритании устроился на работу в американскую компанию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон устроился на работу в американскую компанию First Data, занимающуюся электронными платежами, пишет в понедельник газета The Guardian.

Бывший премьер-министр будет работать два или три дня в месяц, Он войдет в состав консультационного совета компании, говорится в сообщении компании. Зарплата Кэмерона не разглашается. Газета отмечает, что это стало первой работой Кэмерона в частном секторе после его ухода из политики.

Гендиректор First Data Фрэнк Бизиньяно заявил, что Кэмерон - "один из самых авторитетных лидеров в мире, чей "опыт и совет будет бесценным как для First Data, так и для клиентов компании".

Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 годы. В ходе дебатов перед Brexit Кэмерон выступал за сохранение Великобритании в составе ЕС и после референдума решил покинуть пост премьера. После ухода с поста премьера он подписал контракт на 800 тыс. фунтов стерлингов о создании мемуаров. Его жена, Саманта, за это время открыла собственную марку одежды - Cefinn.