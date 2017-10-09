Пресс-служба Мелании Трамп прокомментировала выпад первой жены президента

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пресс-служба супруги президента США Дональда Трампа, Мелании, назвала заявления бывшей жены президента, Иваны, о своих отношениях с главой государства, попыткой привлечь к себе внимание, сообщил телеканал CNN.

"Госпоже Мелании Трамп... выпала честь быть первой леди США. Она планирует использовать свой титул и роль, чтобы помогать детям, а не продавать книги. В заявлении бывшей жены, очевидно, нет сути, к сожалению, это всего лишь попытка привлечь внимание и шумиха в собственных интересах", - заявила директор по коммуникациям первой леди Стефани Гришэм.

В интервью ABC News, которое экс-супруга Трампа дала перед выходом своих мемуаров, Ивана похвасталась тем, что у нее есть прямой номер бывшего мужа в Белом доме. Она сообщила, что общается с Трампом раз в две недели.

"У меня есть прямой номер Белого дом, но на самом деле я не хочу звонить ему туда, потому что там Мелания, а я не хочу вызывать ревность или что-то такое, потому что, в сущности, я первая жена Трампа, ясно? Я первая леди, ясно?", - заявила Ивана в интервью.

Ивана Трамп была первой супругой Дональда Трампа, они поженились в 1977 году, а развелись в 1992 году. Она родилась и выросла в Чехословакии. Ивана Трамп - мать троих из пяти детей Дональда Трампа - Дональда, Эрика и Иванки Трампов.