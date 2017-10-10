Не менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В результате лесных пожаров, охвативших несколько округов американского штата Калифорния, погибли, по поступающим сведениям, не менее 10 человек, сообщили местные власти.

По их информации, есть также пропавшие без вести и пострадавшие.

Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра, во избежание жертв среди населения власти вынуждены эвакуировать людей из опасных районов. Свои дома уже покинули около 20 тыс. человек, уничтожено, по предварительным подсчетам, 1,5 домов и строений.

Губернатором Калифорнии Джерри Брауном введен режим чрезвычайного положения в ряде округов штата.