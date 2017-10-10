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Арестован брат осужденного за разглашение госсекретов экс-главы Комитета нацбезопасности Казахстана

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Есильский районный суд №2 Астаны санкционировал арест сроком на два месяца Рустамбека Дутбаева - брата ранее осужденного экс-председателя Комитета нацбезопасности Нартая Дутбаева, сообщили "Интерфаксу" городском суде.

"28 сентября районный суд №2 Есильского района Астаны санкционировал арест подозреваемого Дутбаева Рустембека Нуртаевича сроком до двух месяцев, до 27 ноября", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, 29 сентября этим же судом "в отношении подозреваемого Дутбаева Нартая Нуртаевича санкционирован арест сроком на два месяца, то есть до 29 ноября 2017 года", - сообщил собеседник.

При этом в суде не сообщили подробности ареста.

Как сообщалось, 11 сентября 2017 года военный суд Акмолинского гарнизона признал экс-главу КНБ Дутбаева виновным в разглашении государственных секретов, превышении служебных полномочий и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев заключения с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Дутбаев был задержан 26 декабря 2016 года.

Он возглавлял КНБ Казахстана с 2001 по 2006 годы. В 2008 году был советником главы государства. С 2008 года по 2009-й был вице-президентом нацкомпании "Казатомпром". В 2013 году вошел в состав совета директоров нацкомпании "Казахстан инжиниринг".

Теги: Казахстан, Рустамбек Дутбаев, Нартай Дутбаев
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