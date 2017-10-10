Президент Туркмении стал дважды героем страны и получил право на бронзовый бюст

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU -Депутаты туркменского парламента приняли решение о присуждении президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову высшей государственной награды - звания Героя Туркменистана, сообщает государственное информагентство.

Главу государства наградили "за выдающиеся заслуги и колоссальную деятельность по дальнейшему приумножению авторитета независимой нейтральной родины на международной арене". Почетное звание Бердымухамедову присвоено вторично. Первый раз Героем Туркменистана он стал в октябре 2011 года.

В соответствии с законом, звание в исключительных случаях может быть вновь присвоено гражданам, внесшим "огромный личный вклад" в дело укрепления суверенитета, конституционного строя и государственности Туркмении.

Лицам, которым присвоено звание Герой Туркменистана, вручается знак особого отличия - золотая медаль Altyn Ay (Золотой месяц) и удостоверение к нему. Лицу, вновь удостоенному звания героя, в ознаменование его особых заслуг сооружается бронзовый бюст. Место его сооружения указывается в акте о присвоении данного звания.

Кроме того, награжденному выплачивается за счет государственного валютного резерва единовременная премия в размере $25 тыс., а также устанавливается за счет средств бюджета ежемесячная пятидесятипроцентная надбавка к заработной плате, должностному окладу, пенсии, стипендии, не облагаемая подоходным налогом.

Лицу, не в первый раз удостоенному звания Героя Туркменистана, выплачивается за счет государственного валютного резерва единовременная премия в размере $100 тыс., а также устанавливается за счет бюджета ежемесячная стопроцентная надбавка к заработной плате, должностному окладу, пенсии, стипендии, не облагаемая подоходным налогом.