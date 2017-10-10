РФ выделит Южной Осетии более 6 млрд рублей на 2018 г.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Финансовая помощь России для Южной Осетии в 2018 году составит свыше 6 млрд рублей, сообщила глава Минфина республики Аза Хабалова.

"Финансовая помощь со стороны России составит 6 миллиардов 17 миллионов 100 тысяч рублей. Из этой суммы на текущее содержание будет выделено 4 миллиарда 498 миллионов 500 тысяч рублей и 1 миллиард 518 миллионов 600 тысяч - на реализацию инвестиционной программы", - сказала министр на пресс-конференции в Цхинвале во вторник.

По словам Хабаловой, собственные доходы госбюджета в 2018 году, по прогнозам министерства финансов Южной Осетии, составят порядка одного миллиарда рублей.

На 2017 год сумма госбюджета республики составила 8 млрд 186 млн рублей. "Из них финансовая помощь Российской Федерации - 7 млрд 266 млн 270 тыс. рублей. Следовательно, 89% наших доходов - это финансовая помощь Российской Федерации и 11% - собственные доходы", - подчеркнула министр.

По словам Хабаловой, до конца года также предусмотрено повышение заработной платы работников бюджетной сети, на это выделено 195,5 млн рублей.

Повышение зарплаты коснется работников образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, СМИ, сельского хозяйства. Вместе с тем, в этот перечень не войдут госслужащие и сотрудники силовых структур.

"Повышение предполагает, что мы будем пересчитывать зарплату с начала года, то есть, перерасчет будет произведен с января 2017 года", - добавила министр.