Два стратегических бомбардировщика США вылетели в направлении Корейского полуострова

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer, способных нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, во вторник вылетели с авиабазы Андерсен на американском острове Гуам в Тихом океане, взяв курс на Корейский полуостров. Об этом сообщили западные авиационные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.
По их сведениям, в настоящее время они уже летят над акваторией Тихого океана к югу от Корейского полуострова и юго-западу от японского острова Кюсю. Дальнейший их маршрут неизвестен. Бомбардировщики сопровождает американский самолет-заправщик KC-135.
Как сообщалось, 23 сентября несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B совершили полет вдоль границ КНДР.
Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, "они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке".
"Это было демонстрацией решимости США и напоминанием о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз", - заявили в американском военном ведомстве.
Также в Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.
На следующий день глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что США, по сути, объявили войну Северной Корее, и потому Пхеньян оставляет за собой право принимать жесткие ответные меры. "Поскольку США объявили войну нашей стране, то у нас будет полное право принимать ответные меры. В частности, мы имеем право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в нашем воздушно пространстве", сказал он.
10 октября в КНДР отмечается годовщина основания правящей Трудовой партии Кореи. Ранее южнокорейские власти полагали, что КНДР может в этот день пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет.