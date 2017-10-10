Два стратегических бомбардировщика США вылетели в направлении Корейского полуострова

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer, способных нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, во вторник вылетели с авиабазы Андерсен на американском острове Гуам в Тихом океане, взяв курс на Корейский полуостров. Об этом сообщили западные авиационные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

По их сведениям, в настоящее время они уже летят над акваторией Тихого океана к югу от Корейского полуострова и юго-западу от японского острова Кюсю. Дальнейший их маршрут неизвестен. Бомбардировщики сопровождает американский самолет-заправщик KC-135.

Как сообщалось, 23 сентября несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B совершили полет вдоль границ КНДР.

Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, "они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке".

"Это было демонстрацией решимости США и напоминанием о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз", - заявили в американском военном ведомстве.

Также в Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.

На следующий день глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил , что США, по сути, объявили войну Северной Корее, и потому Пхеньян оставляет за собой право принимать жесткие ответные меры. "Поскольку США объявили войну нашей стране, то у нас будет полное право принимать ответные меры. В частности, мы имеем право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в нашем воздушно пространстве", сказал он.

10 октября в КНДР отмечается годовщина основания правящей Трудовой партии Кореи. Ранее южнокорейские власти полагали, что КНДР может в этот день пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет.