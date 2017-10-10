Президент Чехии предложил Украине оставить России Крым и взять компенсацию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан в выступлении на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предложил Украине договориться с Россией о финансовой или нефтегазовой компенсации за Крым, рассказала первый заместитель член украинской делегации, председатель Верховной рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что для Украины такое предложение неприемлемо.

"Ужасное в своем цинизме выступление президента Чехии Земана на сессии ПАСЕ... который призвал немедленно снять санкции, потому что они не действуют и бьют по ЕС, а не РФ. А Украине он фактически посоветовал... договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с РФ за украденный Крым", - написала Геращенко в фейсбуке.

Она заявила, что Украина не пойдет на такое предложение.

"Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается", - написала Геращенко.

В свою очередь издание "Европейская правда" сообщает, что Земан предлагает решить вопрос с Крымом с помощью выплат Украине. Президент Чехии также заявил, что вопрос с Крымом "это завершенное дело (fait accompli)". Кроме того, Земан высказал мнение, что попытки вернуть Крым могут привести к войне.