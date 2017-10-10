Автомобиль с российскими туристами перевернулся в Тунисе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пятеро российских туристов ранены в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром во вторник в Тунисе. Об этом сообщает местное радио Mosaicfm.

Инцидент произошел утром во вторник на трассе, ведущей в Онг Джемаль, рядом с городом Тозер. Автомобиль, в котором находились россияне, перевернулся.

По данным радиостанции, все пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь Hedi Haballah.

Онг Джемаль - популярное у иностранных туристов место на юге Туниса. Посреди пустыни здесь располагаются необычные песчаные образования, напоминающие горбы верблюда. Здесь снимался первый фильм знаменитой саги "Звездные войны".