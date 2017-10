Две актрисы обвинили продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Итальянская актриса Азия Ардженто, а также певица и начинающая актриса Лусия Эванс обвинили одного из самых влиятельных голливудских продюсеров, сооснователя The Weinstein Company и кинокомпании Miramax Films Харви Вайнштейна в насилии сексуального характера. Об этом сообщает во вторник американский журнал The New Yorker.

Также еще четыре женщины заявили журналу, что сталкивались с "нежелательными прикосновениями" со стороны продюсера.

Ранее издание сообщало, что около 13 женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна в период с 1990 до 2015 года, кроме того, 16 бывших и нынешних сотрудников компаний продюсера отмечали, что были в курсе обвинений в его адрес.

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на результаты собственного расследования, что Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд, и других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им помощь в карьере.

Кинокомпания Miramax Films 7 октября заявила, что Вайнштейн временно покинул пост гендиректора в связи с внутренним расследованием о сексуальных домогательствах.