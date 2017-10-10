Первый министр Шотландии подшутила над больным горлом Терезы Мэй

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Первый министр Шотландии Никола Стерджен подшутила над премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, придя на выступление перед Шотландской национальной партией с упаковкой таблеток от боли в горле, сообщает во вторник газета The Daily Star.

В начале речи Стерджен показала присутствующим упаковку "Стрепсилс" и сказала: "Я пришла подготовленной". Таким образом она подшутила над выступлением Мэй перед Консервативной партией Великобритании, на которой премьер-министр закашлялась.

В ходе своего выступления Стерджен обвинила Мэй в "потере контроля над брекзит". Она заявила о необходимости независимости Шотландии, чтобы получить возможность быть "ответственными за решения, которые формируют будущее".

На съезде Консервативной партии, который прошел 5 октября, у Мэй стал садиться голос и она закашлялась. В самом начале ее выступления на сцену поднялся комик Ли Нельсон, который вручил ей бумагу с кодом P45. Такие документы вручаются работнику в Британии при увольнении. Позднее комик был задержан.