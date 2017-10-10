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В США начали процедуру отмены введенного при Обаме плана "Чистая энергия"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) США Скотт Прюитт распорядился начать процедуру отмены введенного при президентстве Барака Обамы плана "Чистая энергия", который ограничивает углеродосодержащие выбросы. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление EPA.

"Мы привержены к исправлению ошибок администрации Обамы, упразднив введенные им нормы. Любое изменение правил должно быть сделано осторожно, должным образом и беспристрастно, после того, как будут выслушаны все те, кого они затрагивают", - заявил Прюитт.

Bloomberg отмечает, что отмена нормативов плана может занять несколько месяцев. Оно также уточняет, что EPA не намерено подготовить взамен новые нормативы по выбросам.

План "Чистая энергия" предусматривает сокращение объемов выработки электроэнергии при помощи угля и переход на постоянное использование возобновляемых источников энергии. Он был разработан для того, чтобы сократить объем углеродосодержащих выбросов в атмосферу в США на треть.

Трамп неоднократно критиковал этот план.

Теги: США
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