В мире

Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли 13 человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 13 заключенных стали жертвами тюремного бунта в городе Кадерейта на северо-востоке Мексики, сообщает Fox News.

Еще около 30 человек получили ранения.

По данным СМИ, изначально конфликт возник между двумя враждующими тюремными группировками заключенных, которые устроили поджог в одной из камер.

Затем преступники, отбывающие наказание в тюрьме, взяли в заложники трех охранников. С заключенными начали переговоры, однако они ни к чему не привели. После этого на место событий прибыли сотрудники сил безопасности, которые подавили бунт и освободили заложников.

Теги: Мексика
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