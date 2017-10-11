Российский турист просил милостыню у храма в Индии из-за проблем с кредитной картой

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский турист просил денег на билет у входа в храм Шри Кумаракоттам в Канчипураме (Индия) из-за блокировки кредитной карты, сообщает издание The Hindu.

Путешественник, имеющий действительный паспорт и визу, прибыл в Индию 24 сентября и приехал в Канчипурам во вторник утром из Ченнаи. После посещения нескольких храмов турист отправился в банкомат, но не смог снять деньги, так как PIN-код был заблокирован.

Турист решил попросить милостыню у входа в храм, пишет издание со ссылкой на полицию. Местные жители вызвали полицию, которая проводила туриста на станцию и после ознакомления с проездными документами дала ему деньги на поездку в Ченнаи.