Россия второй раз за месяц отправила гумпомощь пострадавшей от "Ирмы" Кубе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вторая партия гуманитарной помощи отправлена на Кубу, пострадавшую от урагана "Ирма", сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:00 из Новороссийска вышло судно с гуманитарной помощью для Кубы. На его борту - 650 тонн груза", - сказали в ведомстве.

Первая партия гумпомощи была отправлена морем на Кубу 8 октября.

В этот раз в состав груза вошли строительные материалы и медикаменты.

23 сентября глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что его ведомство по решению руководства РФ направит 1200 тонн строительных материалов в качестве гуманитарной помощи Кубе.