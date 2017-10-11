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Россия второй раз за месяц отправила гумпомощь пострадавшей от "Ирмы" Кубе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вторая партия гуманитарной помощи отправлена на Кубу, пострадавшую от урагана "Ирма", сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:00 из Новороссийска вышло судно с гуманитарной помощью для Кубы. На его борту - 650 тонн груза", - сказали в ведомстве.

Первая партия гумпомощи была отправлена морем на Кубу 8 октября.

В этот раз в состав груза вошли строительные материалы и медикаменты.

23 сентября глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что его ведомство по решению руководства РФ направит 1200 тонн строительных материалов в качестве гуманитарной помощи Кубе.

Ураган "Ирма"

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По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган &quot;Ирма&quot; соответствует пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, а его порывы ветра достигают 295 км/чВ настоящее время ураган достиг Карибских островов и направляется в сторону Пуэрто-Рико, Гаити, Кубы и Доминиканской республикиКак отмечает &quot;Би-би-си&quot;, &quot;Ирма&quot; по своей силе превышает ураган &quot;Харви&quot;, который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиямНакануне власти штата Флорида начали эвакуацию местных жителей. При этом, как отмечается, &quot;Ирма&quot; по мере приближения будет набирать силу и уже способен срывать крыши и разбивать окна.Число жертв урагана &quot;Харви&quot; в США достигло 47 человек. Более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а нанесенный стихией ущерб оценивается в $190 млрд
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган &quot;Ирма&quot; соответствует пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, а его порывы ветра достигают 295 км/ч
Теги: Куба, Россия, Ирма
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