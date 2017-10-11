Российский философ Рябов получил в Белоруссии шесть суток ареста за хулиганство

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российскому историку и философу Петру Рябову, задержанному накануне в Белоруссии, дали шесть суток ареста за хулиганство, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Ранее правозащитники сообщили, что Рябов, лекцию которого в Гродно сорвала милиция, был задержан вечером 10 октября в Барановичах. По информации "Весны", он собирался вернуться в Россию, но не успел.

По данным правозащитников, ночь Рябов провел в изоляторе временного задержания Барановичского ГОВД, а в среду был доставлен в суд Барановичского района.

В правоохранительных органах данную информацию не комментируют. Ранее сообщалось, что проверяется информация о возможном распространении на лекции Рябова экстремистской литературы.

Лекция российского историка "Либертарная социальная мысль последней трети XX - нач. XXI века", проходившая в понедельник в гродненском Центре городской жизни, была прервана правоохранителями. По информации СМИ, милиция задержала около 20 человек, в том числе Рябова. Задержанные были доставлены в отделение милиции и позже отпущены.

Вечером в понедельник Рябов намеревался там же прочитать лекцию "Неформальное движение в Белорусси в 1991-2010 гг." На вторник была запланирована его лекция в Барановичах.

Рябов - кандидат философских наук, доцент кафедры философии Московского педагогического государственного университета им. В.И.Ленина. Анархист, участник движения "Автономного действия", говорится на его странице в социальной сети.