Возле Антарктиды через 40 лет снова открылась огромная полынья

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Антарктиде обнаружили полынью размером с озеро Верхнее в Северной Америке. Об этом сообщается в пресс-релизе Центра океанических исследований Гельмгольца, кратко об этом пишет издание Motherboard.

Площадь полыньи - около 80 тыс. км (что сопоставимо с размером Нижегородской области, площадь которой 76,6 тыс. кв. км).

Находку обнаружили в море Уэдделла в Южном океане. Ученые пока не могут объяснить причины ее возникновения. Примечательно, что что полынья в море Уэдделла находится далеко от побережья.

"Это сотни километров от ледяного края. Если бы не спутник, мы бы не узнали, что она там есть", - сказал профессор из Университета Торонто физик Кент Мур.

Полынья - область открытой воды в покрытом льдом водоеме, со всех сторон она окружена льдом. Такие области образуются обычно в прибрежных областях Антарктиды. Из-за них происходит циркуляция морской воды, формируются придонные потоки и мигрирует лед.

Впервые эта полынья была обнаружена в 1974 году учеными из Принстонской группы исследования климата Южного полушария. Полынья открывалась зимой с 1974 по 1976 год. Поскольку во время первого наблюдения у ученых не было возможностей для ее изучения, осталось неясно, почему она появляется и как исчезает.

В течение сорока лет после первого наблюдения полынья в море Уэдделла не открывалась, а сейчас открывается уже второй год подряд. В этом году она открылась 9 сентября. Согласно данным спутниковой съемки, появилась она в том же месте, что и сорок лет назад.

Несмотря на то, что точные причины появления полыньи все еще неизвестны, механизм ее образования примерно понятен, уточняет сайт N+1.

Южный океан имеет довольно слоистую структуру, и над слоем более теплой и соленой воды находится слой холодной и относительно пресной воды. При определенных условиях теплый слой может подниматься наверх, что приводит к плавлению льда на поверхности. Сейчас удалось собрать очень большое количество данных, дальнейший анализ которых поможет объяснить процессы, отвечающие за подъем теплых слоев морской воды ближе к поверхности. Кроме того, ученые надеются, что в ближайшее время удастся смоделировать такую систему и с помощью компьютерного моделирования.

По словам ученых, образование огромных по площади отверстий в ледяном слое на поверхности моря может привести к значительным изменениям климата в результате циркуляции морской воды, и дальнейший анализ данных поможет более точно оценить возможные последствия этих процессов для земного климата.