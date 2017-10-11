СБУ задержала украинскую военнослужащую за передачу информации спецслужбам РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины задержала военнослужащую национальной гвардии, которая передавала секретную информацию спецслужбам РФ, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"5 октября 2017 года был задержан военнослужащий национальной гвардии Украины, секретоноситель. Женщина, которая проходила службу на центральной базе хранения национальной гвардии... Фамилия военнослужащего - Родионова", - сказал Грицак на брифинге в среду в Киеве.

"Она передала довольно значительный объем информации с ограниченным доступом. Как вы понимаете, чем бы она ни занималась на центральной базе хранения нацгвардии Украины, имея доступ к информации с ограниченным доступом, она нанесла ущерб интересам обороноспособности Украины", - отметил военный.

Он добавил, что летом 2016 года женщина была завербована спецслужбами РФ, ее обучили шифрованию информации и передали специальное оборудование.

По словам Грицака, сейчас задержанная активно сотрудничает со следствием.

Как говорится на сайте СБУ, Родионова занимала должность техника-оператора отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии.

Утверждается, что завербована она была во время визита к родной сестре, проживающей в Москве. "Подобранные по заданию спецслужб РФ файлы с почти четырьмя десятками документов женщина копировала и посылала с собственного планшета через секретный чат, созданный заказчиками в одном из интернет-коммуникаторов", - говорится в сообщении. Сотруднице нацгвардии объявлено о подозрении в совершения преступления по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).