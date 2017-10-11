Российские военные сообщили о разминировании более 60 зданий в Дейр-эз-Зоре

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российские саперы за сутки в сирийском городе Дейр-эз-Зор разминировали 62 здания, сообщил заместитель командующего группировкой войск в Сирии Сергей Кураленко.

По его словам, в Дейр-эз-Зоре за минувшие сутки проверено 26 гектаров местности и 7 километров дорог на наличие взрывоопасных предметов.

11 сентября Минобороны РФ сообщило, что направляет в Сирию 175 саперов для разминирования Дейр-эз-Зора. В составе отряда кинологи с собаками, подразделение оснащено специальной техникой, в частности, роботами-саперами "Уран-6".

Дейр-эз-Зор на протяжении нескольких лет был блокирован боевиками группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). 6 сентября в Минобороны РФ заявили, что сирийская армия при российской авиаподдержке нанесла по игиловцам в районе Дейр-эз-Зора "сокрушительный удар".