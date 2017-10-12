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Власти США обвинили антивирус Касперского в поисках секретных даных на компьютерах

Ранее "Лаборатория Касперского" опровергла информацию о подобных функциях своих программ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Антивирусное программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского" якобы использовалось для "тайного сканирования компьютеров" по всему миру на предмет засекреченных документов правительства США и сверхсекретной информации, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По информации источников, созданное компанией ПО, которое при установке регулярно сканирует файлы компьютеров и ищет вирусы и другие вредоносные программы, "искало такие термины, как "сверхсекретно", которые могли быть написаны на засекреченных правительственных документах, а также секретные кодовые названия правительственных программ США".

"Пока не ясно, на какое количество правительственных компьютеров или сотрудников было направлено действие ПО "Касперского" и были ли украдены секретные правительственные материалы", - отмечают источники.

По словам чиновников, "в течение многих месяцев американские спецслужбы изучали программное обеспечение и даже проводили эксперименты в контролируемых условиях". "Эти эксперименты убедили чиновников, что "Касперский" использовался для обнаружения секретной информации", - пишет издание.

Ранее в среду "Лаборатория Касперского" опровергла возможность доступа к секретным данным при помощи продуктов компании, так как в них не предусмотрено подобных технических возможностей.

"Лаборатория Касперского" никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в мире заниматься кибершпионажем. Вопреки некоторым публикациям, в которых распространяется неверная информация, продукты компании не содержат каких-либо незаявленных возможностей, например, бэкдоров", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе компании.

В компании также отметили, что "Лаборатория Касперского" еще раз подтверждает свою готовность работать вместе с властями США, чтобы ответить на любые вопросы относительно продуктов компании, а также ее внутренних процедур.

Теги: США, Россия, Лаборатория Касперского
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Власти США обвинили антивирус Касперского в поисках секретных даных на компьютерах

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