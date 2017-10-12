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Российского священника буду судить в Белоруссии за вывоз женщин для занятия проституцией

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении 39-летнего священника из России, который пытался вывезти двух белорусок в Петербург в качестве "живого товара", поступило в белорусский суд.

"В суд Железнодорожного района Витебска поступило уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина Ф, ранее не судимого, по ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 УК Республики Беларусь (покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией))", - сообщили в четверг в пресс-службе Витебского областного суда.

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Согласно законодательству, максимальное наказание по этому обвинению - десять лет лишения свободы. Там отметили, что о дате начала судебных слушаний будет сообщено дополнительно.

Следственный комитет Белоруссии в начале августа сообщил о задержании в Витебске священника из России, которого подозревали в попытке вывезти двух белорусок в Петербург в качестве "живого товара" для занятия проституцией. Довести свой умысел до конца он не смог, так как был задержан на автовокзале в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в Петербург. Вместе с ним зажерж

"Установлено, что житель Ленинградской области 1978 г. р., находясь на территории Витебска, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц г. Витебска. после 17 часов был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Подозреваемого вместе с 20-летней и 30-летней женщинами задержали", - сообщили тогда в комитете.

В ходе расследования уголовного дела СК установил, что россиянин оказался замешан в вербовке "живого товара" и в другом областном городе Белоруссии - Гомеле. Так, в начале текущего года он вел интернет-переписку с девушками из Белоруссии. Получив согласие на занятие проституцией 25-летней и 29-летней женщин, россиянин отправил в Гомель свою подельницу - 19-летнюю гражданку Таджикистана, которая должна была отправить белорусок на "место заработка" в Россию.

Сразу после задержания россиянина стало известно, что речь идет об отце Николае (в миру Николай Киреев). Замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что священник Николай Киреев на время следствия будет запрещен в служении.

Теги: Белоруссия, Россия
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