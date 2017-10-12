Дом моды Gucci с 2018 г. откажется от использования натурального меха

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Всемирно известный итальянский дом моды Gucci намерен перестать использовать натуральный мех в своих коллекциях начиная с 2018 года, сообщает в четверг британское издание The Independent.

"Одной из главных ценностей Gucci является социальная ответственность, и мы будем продолжать стремиться делать все для того, чтобы улучшить ситуацию с окружающей средой и животными", - сказал глава этого модного дома Марко Бизарри, выступая в Лондонском колледже моды.

Отмечается, что уже в коллекции весна-лето 2018 года не будет использован натуральный мех животных, в том числе норок, волков, лис и кроликов.

По словам Бизарри, это изменение было инициировано, главным образом, креативным директором Gucci Алессандро Микеле, который стал частью команды этого дома моды в 2015 году.

Кроме того, Gucci вступит во Всемирный альянс против использования меха, в котором состоит ряд международных организаций, выступающих за защиту прав животных.

Gucci уже не первый дом моды, который решил прекратить использование натурального меха. Среди известных брендов, уже отказавшихся от меха - Armani, Calvin Klein, Ralph Lauren, Hugo Boss и Vivienne Westwood.