Замглавы Минобороны Украины попросили арестовать по делу о крупной растрате

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Соломенский районный суд Киева избирает меру пресечения заместителю министра обороны Игорю Павловскому, задержанному накануне следователями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по подозрению в растрате 149 млн грн госсредств.

Как передает корреспондент "Интерфакса", судья Владислава Лазаренко сообщила, что сторона обвинения ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью залога в 75 млн грн.

Адвокаты Павловского (на процессе в четверг присутствуют четверо из пяти) обратились к судье с жалобой на незаконное задержание. Это обращение судья отклонила. Защитники также представили заявление заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского о готовности взять на поруки подозреваемого.

Кроме того, адвокаты призвали судью вызвать в качестве свидетеля начальника тыла ВСУ Ивана Гаврилюка. Лазаренко согласилась с данным ходатайством.

Суд приступил к рассмотрению дела по существу.

Как сообщалось, детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали в среду замминистра обороны Украины Павловского и директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

В четверг в САП назвали еще двух лиц, уведомленных о подозрении в деле о растрате чиновниками Минобороны государственных средств, - это сотрудник одного из отделов Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов и сотрудник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.