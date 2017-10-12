Браудер рассказал о связи расследования против Danske Bank во Франции с Магнитским

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Суд во Франции проводит расследование в отношении датского Danske Bank по подозрению в отмывании денег, хищение которых якобы выявил аудитор Сергей Магнитский, рассказал в интервью The Wall Street Journal сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

По словам Браудера, расследование ведет французский судья Рено ван Рурнбек.

"Расследование основано на заявлении о возбуждении уголовного дела, которое мы подали в сентябре 2013 года относительно доходов от преступной схемы, которую раскрыл Сергей Магнитский", - сказал Браудер в интервью.

Накануне Danske Bank сообщил, что Парижский суд высшей инстанции начал расследование в отношении эстонского подразделения банка по делу, связанному с отмыванием денег.

В заявлении банка говорится, что расследование касается денежных переводов на общую сумму в размере 15 млн евро. Эти средства бывшие клиенты эстонского подразделения Danske Bank перевели во Францию в период с 2008 по 2011 годы.

Главный консультант Danske Bank Флемминг Пристед заявил, что банк не может разглашать, были ли эти деньги получены в результате преступной деятельности.

Суды в России рассматривают заочно два уголовных дела в отношении Браудера.