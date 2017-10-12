В торговом центре на западе Москвы потушили загоревшийся утеплитель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Тлеющий на фасаде здания торгово-развлекательного центра "Рублевский" утеплитель потушен, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Тление утеплителя ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил, что после сообщения о пожаре из здания ТРЦ "Рублевский" были эвакуированы свыше 1 тысячи человек.

Однако в МЧС не подтвердили информацию о масштабной эвакуации из здания.

"До прибытия подразделений охрана вывела из помещений 30 человек", - сообщили в пресс-службе.