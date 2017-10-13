В посольстве США отказались комментировать невыдачу виз делегации Генштаба РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В посольстве США в Москве воздерживаются от комментариев в связи с сообщениями о том, что делегации Генштаба РФ не была выдана виза для участия в брифинге в штаб-квартире ООН.

"Мы тоже видели эти сообщения. Не в наших правилах обсуждать публично вопросы выдачи виз тому или иному лицу", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.

"Тем не менее, я хотела бы подчеркнуть, что мы придаем приоритетное значение поездкам официальных лиц в ООН и для участия в двусторонних переговорах, как этого требуют международные соглашения и дипломатическая практика", - добавила она.