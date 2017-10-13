Посол РФ в Швеции пожаловался на русофобию в королевстве

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил о беспрецедентном по масштабам размахе русофобии в Швеции.

"Скажу прямо: никогда раньше в Швеции не ощущал такого уровня русофобии, как сейчас", - отметил посол в статье под заголовком "России и Швеции пора установить мир", опубликованной в шведской газете Dagens industri. Дипломат утверждает, что сегодня в Швеции "принято всячески раздувать "российскую угрозу" и демонизировать Россию".

"Порой кажется: как бы Россия ни поступила, западные политики, будто под копирку, все равно будут талдычить о ее "вине", - указал Татаринцев в статье.

"Отношения между Россией и Швецией всегда складывались непросто, - пишет посол. - Однако в 1814 году мы сделали свой судьбоносный выбор, подведя черту под периодом длительного военного противостояния".

"По-моему, пришла пора установить мир не только на поле битвы, но и в головах", - рассудил российский дипломат.

В связи с этим он высказал пожелание, чтобы "предстоящая предвыборная кампания в соответствии со славными традициями шведской демократии не только осталась свободной от "пресловутого внешнего влияния", но и прошла в абсолютно честной борьбе, без прибегания к грязным технологиям".

На сентябрь 2018 года в Швеции намечены парламентские выборы. Между тем, уже сейчас шведские политические деятели высказывают опасения о возможном вмешательстве России в ход голосования.