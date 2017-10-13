В мире

Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституцию

Новая Конституция обеспечивает переход Грузии на парламентское правление, она вступит в силу через год, после избрания нового президента

Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституцию
Заседание парламента Грузии. Архивное фото.
Фото: Reuters

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Парламент Грузии в пятницу на внеочередном заседании преодолел вето президента, наложенное на принятую высшим законодательным органом в трех чтениях новую Конституцию.

В голосовании представители оппозиционных фракций участия не принимали, они вывесили в зале плакат: "Попранная ногами Конституция", передает корреспондент "Интерфакса".

Президент Георгий Маргвелашвили, наложивший вето на новую Конституцию, направил в парламент мотивированные поправки, так как посчитал новую Конституцию "неподготовленной" и не имеющей поддержки общества и оппозиционных сил. При этом Маргвелашвили заявил, что если парламентское большинство разделит его замечания, у страны будет "документ согласия".

"Мы можем принять Конституцию, которая будет обладать поддержкой парламентской и непарламентской оппозиции, и проявим европейскую политическую культуру, к которой призывает нас Венецианская комиссия, и мы получим документ согласия", - сказал президент на брифинге, направляя свои поправки в парламент.

Призывы президента представители парламентского большинства не разделили.

Новая Конституция обеспечивает переход Грузии на парламентское правление и существенно ограничивает полномочия президента. Конституция вступит в силу через год, после избрания президента.

Теги: Грузия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
США пообещали вернуть флаги со зданий консульства и торгпредства РФСША пообещали вернуть флаги со зданий консульства и торгпредства РФ
Представитель госдепа подчеркнула, что ее страна с уважением относится к флагам других нацийПодробнее
Президент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашенияПрезидент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения
Если выполнение соглашения подтвердят, с Ирана можно будет снять санкцииПодробнее
Несколько человек пострадали из-за стрельбы в ШвецииНесколько человек пострадали из-за стрельбы в Швеции
За подозреваемыми отправились в погонюПодробнее
Нетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за СШАНетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за США
Премьер-министр Израиля назвал организацию "театром абсурда"Подробнее
В КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав РоссииВ КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав России
Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне и показало отсканированные страницы изданного в Северной Корее географического атласаПодробнее
Полиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера ВайнштейнаПолиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера Вайнштейна
Подробности дела, а также имя человека, подавшего заявление, пока не раскрываютсяПодробнее
В Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британкаВ Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британка
Женщина уехала в Сирию вслед за своим мужем и вместе с 12-летним сыном повторила его судьбуПодробнее
Посол России призвал власти США прекратить захват российской собственностиПосол России призвал власти США прекратить захват российской собственности
Он также потребовал вернуть снятые флаги РФ на здания диппредставительствПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото
13 октября
Установка автодорожной арки Крымского моста
Фотохроника 12 октября7 фото
12 октября
Фотохроника 12 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНикита Белых госпитализированВ миреПарламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституциюВ РоссииРайффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбеСпортИсполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срокВ РоссииСудоходство в Керченском проливе открыли досрочно после монтажа арки мостаВ РоссииЛегковой автомобиль врезался в группу школьников в Башкирии

Под контролем ИГ осталось менее 8% территории Сирии

По данным генштаба ВС РФ, за прошедший месяц от террористов освободили 142 населенных пункта Подробнее

Лимоновцы забросали дымовыми шашками представительство НАТО в Москве

В Кировской области возбуждено дело о травмировании 20 человек при обрушении строительных лесов

Дворкович сломал руку

Полномочия Илюмжинова в ФИДЕ переданы его заместителю

Новый документальный фильм Ястржембского получил награду в Нью-Йорке

Никита Белых госпитализирован

Никита Белых госпитализированВ сентябре адвокат экс-губернатора просил перевести его из СИЗО "Лефортово" в больничную часть изолятора "Матросская тишина" Подробнее

В России в 2018 г. возобновится промысел мойвы после двухлетнего моратория

Райффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбе

Райффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбеВременно недоступны отделения и call-центр банка Подробнее

"Союз" с кораблем "Прогресс" вновь попробует стартовать с Байконура 14 октября

"Аритмия": новое русское

"Аритмия": новое русскоеВ прокат вышел взявший главный приз на последнем "Кинотавре" фильм "Аритмия" с Александром Яценко и Ириной Горбачевой Подробнее

Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституцию

Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституциюНовая Конституция обеспечивает переход Грузии на парламентское правление, она вступит в силу через год, после избрания нового президента Подробнее

Начался снос здание ДК Серафимовича в центре Москвы

Amazon отстранила топ-менеджера от работы за домогательства

Руководитель теле- и киностудии Amazon Studios Рой Прайс вел дела вместе с Харви Вайнштейном Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции