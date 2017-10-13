Итальянские школьники вышли на демонстрации против реформы образования

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Италии ученики старших классов вышли на акции протеста против образовательной реформы, которая призвана ввести производственную практику в последние три года обучения, пишет в пятницу Stampa.

Правительство экс-премьера Италии Маттео Ренци одобрило реформу "Удобная школа", в рамках которой вводится практика, в июле 2015 года, она вступила в силу в текущем учебном году.

Ассоциации учащихся считают, что такая практика не дает им надлежащего образовательного опыта. Также школьники хотят, чтобы правительство прописало нормы, определяющие статус участников производственной практики и свод правил для компаний, которые участвуют в этой программе.

По данным агентства АНСА, учащиеся вышли на улицы с плакатами: "Мы школьники, а не рабочие" и "Нет бесплатной эксплуатации".

Протесты проходят, в частности, в Риме и в Милане. В Милане студенты в капюшонах забросали яйцами и помидорами один из ресторанов McDonald's, подписавший с министерством образования Италии договор о практике для школьников.