Президент Узбекистана будет летать на "Аэробусе" Алишера Усманова

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана арендуют самолёт бизнесмена Алишера Усманова для дальних перелётов главы государства Шавката Мирзиёева.

Национальная авиакомпания (НАК) "Узбекистон хаво йуллари" (Воздушные линии Узбекистана) заключила договор аренды с владельцем воздушного судна 340 M-IABU на коммерческих условиях по существующим рыночным ценам, сообщила пресс-служба авиакомпании в субботу.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" от имени правительства выражает признательность Алишеру Бурхановичу Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолёт Airbus 340 M-IABU для использования Президентом Узбекистана в соответствии с вышеуказанным договором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство поручило узбекской авиакомпании провести поиск и отбор нескольких вариантов самолетов для возможной аренды с целью использования в качестве официального самолета президента для многочасовых перелётов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Мирзиёев прибыл на Генассамблею ООН в США как раз на самолете Усманова.