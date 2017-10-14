Марш националистов в Киеве завершился без происшествий

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Проводимый украинскими националистами по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания УПА (запрещена в РФ) марш в центральной части Киева завершился концертом на Контрактовой площади.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", от Майдана независимости участники марша спустились к Почтовой площади, прошли по улицы Сагайдачного и прибыли на Контрактовую площадь.

Здесь они собрались у установленной на площади сцены, где начался и в настоящее время проходит концерт рок-группы "Кому вниз".

Марш прошел спокойно, каких-либо инцидентов зафиксировано не было.

Ранее обеспечивающие порядок в ходе массового мероприятия сотрудники правоохранительных органов сообщали, что, по их оценкам, в марше принимают участие около 13 тыс. человек. Организаторы шествия заявляли о 20 тыс. участников.