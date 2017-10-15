Более 50 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - До 53 выросло число жертв взрыва в столице Сомали городе Могадишо, более 60 человек получили ранения, сообщило агентство Associated Press.

В минувшую субботу на одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль.

По мнению полиции, целью теракта был именно отель.

Китайские СМИ сообщили из Могадишо, что в тот же день произошел еще один взрыв, однако жертв удалось избежать. Водитель второго грузовика задержан.

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, их национальная принадлежность не раскрывается. Власти не исключают, что число жертв может возрасти.

Полиция возлагает ответственность за взрыв на близкую к запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ местную группировку "Аш-Шабаб".