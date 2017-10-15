В Эстонии мужчина попытался совершить самосожжение

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии в городе Нарва на Петровской площади в воскресенье днем мужчина пытался совершить самосожжение, он задержан.

Как сообщил портал телерадиовещания ERR, тяжелых травм он не получил.

По предварительным данным, это был гражданин России, который, по его словам, протестовал против Эстонской Республики.

От более конкретных комментариев мужчина отказался.

На месте происшествия прибыли скорая помощь и полиция. По данным издания, полицейские забрали у него канистру с бензином и задержали его.

В свою очередь, как сообщает Postimees, пока нет абсолютной ясности, является ли этот человек на самом деле гражданином России.