Более 200 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва в Могадишо погибли 237 человек, более 300 получили ранения, сообщил журналистам бывший министр внутренних дел страны Абдиризак Омар Мохамед.

"По меньшей мере, подтверждена гибель 237 человек в ходе вчерашней атаки. Возможно, что есть еще погибшие и раненые, которые находятся в других больницах", - сообщил он в воскресенье по телефону из госпиталя Эрдогана, который сам посетил.

Власти также сообщили о том, что число жертв превысило 200 человек. Вместе с тем, их число будет расти по мере того, как специальные службы продолжают извлекать тела из автомашин и из-под руин домов на месте взрыва.

В минувшую субботу на одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. По мнению полиции, целью теракта был именно отель.

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, их национальная принадлежность не раскрывается.

Полиция возлагает ответственность за взрыв на близкую к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ местную группировку "Аш-Шабаб".