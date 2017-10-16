В мире

Почти 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

Подтвержденное количество жертв может вырасти по мере разбора завалов

Почти 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
Взрыв в Могадишо
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погибли 276 человек, более 300 получили ранения, сообщил журналистам министр информации Абдирахман Осман.

"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, около 300 человек получили ранения в результате варварской атаки в Могадишо, предпринятой террористами из группировки "Аш-Шабаб", - написал министр в своем твиттере.

Ранее поступала информация о 237 погибших.

Вместе с тем, как сообщалось, власти не исключают, что число жертв может вырасти по мере того, как спасательные службы продолжают разбор завалов и руин домов на месте взрыва.

В минувшую субботу на одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль.

По мнению полиции, целью теракта был именно отель.

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, их национальная принадлежность не раскрывается.

В 2012 году "Аш-Шабаб" объединилась с "Аль-Каидой " - террористической организацией, запрещенной в РФ.

Теги: Сомали, Могадишо, Аш-Шабаб
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