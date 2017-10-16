Австрия подаст иск в ЕС на Венгрию из-за второй очереди АЭС "Пакш"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство Австрии намерено подать иск в Европейский суд на Венгрию из-за решения строить вторую очередь АЭС "Пакш".

Соответствующее поручение юристам дал канцлер Австрии Кристиан Керн 13 октября, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ". Он заявил, что категорически против строительства АЭС: проект "не имеет смысла" и по соображениям безопасности, и с точки зрения энергополитики и экономики. Экономическую неэффективность, как считает канцлер, признала и Еврокомиссия, выдавшая в марте Будапешту разрешение на софинансирование "Пакш-2" из бюджета страны. В "Росатоме" (подрядчик АЭС) от комментариев отказались, представители канцлера Австрии и правительства Венгрии также не ответили изданию.

АЭС "Пакш-2" (пятый и шестой энергоблоки мощностью 1,2 ГВт) будет сооружена по российскому проекту, начать строительство первоначально планировалось в 2018 году, а ввести блоки - в 2025-2026 годах. Стоимость проекта - 12,5 млрд евро, из которых 10 млрд евро - госкредит РФ, остальные средства должны быть найдены венгерской стороной. Порядка 40% заказов для проекта отдается венгерским компаниям.

Хотя контракт на строительство АЭС был подписан еще в 2014 году, проект крайне долго изучали в Брюсселе. Так, еще в 2015 году по настоянию ЕК и Euratom Supply Agency (ядерный регулятор ЕС) были изменены параметры топливного контракта: срок эксклюзивных поставок российского топлива для "Пакш-2" был урезан до 10 лет. Затем Брюссель взялся за исследование антимонопольных вопросов (в ЕК заинтересовались, почему "Росатом" получил венгерский контракт без тендера), а также госфинансированием проекта со стороны Будапешта. Впрочем, принципиальных возражений Брюссель в итоге выдвигать не стал, ограничившись в марте этого года косметическими поправками. Из-за долгих расследований Венгрия вынуждена была сдвинуть сроки ввода "Пакш-2" на год: как говорил в начале октября министр по делам расширения АЭС Янош Шули, энергоблоки вступят в строй лишь в 2026-2027 году.

Как признал Кристиан Керн, Австрия выступает не против расширения именно АЭС "Пакш", а в целом против атомной энергетики как таковой. Строительство АЭС в Австрии запрещено еще с 1979 года по итогам референдума, а единственная станция в Цвентендорфе (700 МВт), практически достроенная к концу 1970-х годов, в итоге так и не заработала. К.Керн напомнил, что Вена подала иск и против сооружения в Британии новой АЭС "Хинкли-Пойнт".