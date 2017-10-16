Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Тайфун "Ханун" обрушился на китайскую провинцию Гуандун. Об этом сообщает в понедельник Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России в твиттере.

"КНР - тайфун "Ханун" на территории провинции Гуандун; штормовое предупреждение действует на юге и востоке страны", - говорится в сообщении ведомства.

По данным агентства "Синьхуа", в международном аэропорту специального административного района Сянган (САР) из-за тайфуна задержаны 479 рейсов и отменены 73. Пострадали 22 местных жителя.