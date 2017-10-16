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Трамп выразил надежду на участие Хиллари Клинтон в выборах в 2020 году

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы видеть свою бывшую соперницу на президентских выборах в США Хиллари Клинтон в следующей президентской гонке.

"Меня недавно спросили, будет ли жулик Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты в 2020 году. Я ответил: "Надеюсь!" - написал американский президент в твиттере.

Ранее Клинтон заявляла, что не намерена больше участвовать президентских выборах.

Осенью 2016 года на выборах президента США кандидат от республиканцев Трамп одержал победу, в гонке участвовала также кандидат от демократов Клинтон.

Теги: США, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон
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