Более 200 афганских дипломатов не вернулись на родину после окончания работы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 203 дипломата из Афганистана отказались возвращаться на родину после того, как выполнили свои обязанности за границей, сообщает в понедельник местное телевидение.

При этом часть дипломатов подали ходатайства о предоставлении убежища в тех государствах, где выполняли дипломатические обязанности, а также в третьих странах.

"Тем не менее, это не означает, что все из них (из 203 дипломатов - ИФ) подали заявление о предоставлении им убежища", - заявил в эфире телевидения представитель МИД Афганистана Ахмад Шекиб Мостагни.

Ожидается, что власти Афганистана удержат зарплату дипломатов за последние два месяца их работы за границей.