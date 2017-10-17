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Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) доставили партию гуманитарной помощи в город Хан-Арнаби провинции Эль-Кунейтра.

Как сообщил во вторник журналистам представитель ЦПВС контр-адмирал Александр Жучков, гуманитарный конвой привез в город Хан-Арнаби две тонны продуктов.

По его словам, сотрудники Центра выбрали этот населенный пункт провинции, исходя из анализа гуманитарной ситуации в регионе.

"В каждой провинции есть центры национального примирения и представители администрации, с которыми мы работаем. Предварительно было определено, что это наиболее нуждающийся пункт: он не так давно был освобожден", - отметил контр-адмирал.

Представители ЦПВС также развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратилось более сотни жителей.

Сотрудники ЦПВС регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы Сирии для оценки гуманитарной обстановки. Особое внимание уделяется недавно освобожденным от боевиков населенным пунктам, таким как Хан-Арнаби.

Теги: Сирия, Россия
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