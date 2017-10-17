Корабль "Вице-адмирал Кулаков" завершил антипиратскую вахту в районе Красного моря

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота (СФ) завершил антипиратскую вахту в районе Аденского залива и Красного моря, сообщил во вторник "Интерфаксу" представитель СФ, капитан второго ранга Андрей Лузик.

"Сегодня утром корабль вошел в Суэцкий канал и начал движение в сторону Средиземного моря", - заявил он.

Представитель СФ напомнил, что БПК "Вице-адмирал Кулаков" действовал в южной части Красного моря и в Аденском заливе с конца августа. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия ВМФ России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Российские моряки сопроводили нескольких иностранных судов под флагами Барбадоса, Китая и Индии через опасные районы южной части Красного моря и Аденского залива, обеспечили наблюдение за акваторией. За время выполнения поставленных задач в этом регионе сигналов о пиратских нападениях на гражданские суда не зафиксировано.

В сентябре российский корабль совершил деловой заход для пополнения запасов воды и топлива в порт Салала (Оман). Также североморцы провели несколько заправок от танкера "Кама" на ходу и во время стоянки.

БПК "Вице-адмирал Кулаков" вышел из главной базы Северного флота Североморска 29 июня. 30 июля корабль принял участие в Главном Военно-морском параде на Кронштадтском рейде, затем совершил переход в составе отряда кораблей ВМФ по Балтийскому морю.

12 августа корабль вошел в Средиземное море, а 25 августа - в Красное море через Суэцкий канал. За время дальнего похода российский корабль прошел более 15000 морских миль.