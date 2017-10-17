В Киеве у здания парламента собрались митингующие

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек собрались во вторник утром у здания Верховной рады Украины, где различные политические силы планируют провести митинги.

Как передает корреспондент "Интерфакса", участники митингов расположились на площади Конституции перед парламентом по партийной принадлежности.

Наиболее многочисленную группу представляют сторонники "Батькивщины". Также присутствуют активисты "Громадянськой позиции" Анатолия Гриценко, "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, несколько человек держат флаги объединения "Самопомич". Также на площадь Конституции пришли представители "Национального корпуса", которые монтируют сцену.

Неподалеку от площади - на ул.Грушевского - находятся несколько десятков вкладчиков банка "Михайловский" с соответствующей символикой.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение транспорта по ул.Грушевского, а в районе гостиницы "Киев" установили рамки металлодетекторов. Также по всему правительственному кварталу наблюдается значительное количество сотрудников полиции и Национальной гвардии.

Также по периметру площади Конституции со стороны Мариинского парка установлены сетчатые заграждения, по обе стороны от них стоят правоохранители.

У самого здания парламента выстроились в шесть шеренг несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. В первых трех шеренгах стоят полицейские в шлемах с дубинками и щитами.

В центре города частично перекрыты ул. Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты ул. Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. На ул. Грушевского, в частности, в районе Дома правительства дорога перекрыта переносным металлическим заборов в рост человека. До подъезда к ул. Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили.

Ранее "Громадський рух ЧЕСНО" распространил призыв к Службе безопасности Украины и Национальной полиции "принять все возможные меры для обеспечения безопасности граждан, участвующих в массовых мероприятиях".

В соответствии с подписанным 6 октября Меморандумом о совместных действиях участников акции за Большую политическую реформу, массовые акция 17 октября будет носить мирный, ненасильственный характер, подчеркнули в "ЧЕСНО".

Проведение такой акции, как заявлено в меморандуме, - вынужденный шаг со стороны активистов, поскольку за три года нахождения у власти президент и парламент практически не реформировали политическую систему страны, не осуществили свои предвыборные лозунги.

Активисты и политические силы намерены требовать от власти безотлагательно изменить избирательную систему на пропорциональную с открытыми региональными списками; создать независимый антикоррупционный суд; отменить депутатскую неприкосновенность.