В Афганистане произошла серия атак на полицейских

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Не менее 15 человек погибли в результате двух взрывов, произошедших возле управления полиции города Гардез - столицы афганской провинции Пактия, сообщают во вторник западные СМИ.

По информации афганских медиков, еще 40 человек ранены.

Министерство внутренних дел Афганистана заявило, что атака была направлена против тренировочного центра полиции, расположенного возле управления. Боевики взорвали бомбу, установленную в автомобиле, а затем вошли в здание центра и атаковали полицейских, пояснили в министерстве.

Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан".

Атаки на полицейских также произошли на юге и западе страны, пишет Associated Press. Так, в провинции Газни боевики убили семерых полицейских. В провинции Фарах в результате нападения на правительственное здание погибли трое афганских стражей порядка.