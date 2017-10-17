Таджикистан задумался об отправке в РФ имамов ради борьбы с экстремизмом

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов при правительстве Таджикистана изучает вопрос отправки группы имам-хатибов в Россию для проведения просветительской, профилактической работы среди трудовых мигрантов.

Начальник управления религиозных организаций Комитета Хусейн Шокирзода сообщил во вторник "Интерфаксу", что работа ведется по поручению правительства республики.

"Вопрос пока на стадии изучения и рассмотрения. Делегацию имам-хатибов планируется отправить в Россию с целью проведения просветительской работы, профилактики терроризма и экстремизма среди таджикских трудовых мигрантов в России", - сказал Шокирзода.

Ранее глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов заявил журналистам об опасности радикализации проживающих в РФ таджикских мигрантов из-за новой террористической группировки "Хорасан", которая формируется на границах Таджикистана, Туркменистана и Афганистана и насчитывает уже несколько тысяч человек.